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Pegasus, WhatsApp destek hattı kurdu

DHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:15 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 10:16

Pegasus Hava Yolları, misafirlerinin seyahatlerine dair tüm sorularını hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu.


Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, misafirlerinin seyahatlerine dair tüm sorularını hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri için 7/24 hizmet verecek WhatsApp destek hattını kurdu. +90 850 399 17 01 numaralı destek hattında sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabiliyor. Destek hattında ayrıca hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek soruların ve cevaplarının yer aldığı “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü de bulunuyor.

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