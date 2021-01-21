Pegasus’un yeni hattı Antalya-Kişinev

Havayolu şirketi Pegasus, Antalya’dan direkt uçuşlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Moldova’nın başkenti Kişinev’e direkt seferlerin başlaması planlanıyor.

Havayolu şirketi Pegasus, Antalya ’dan direkt uçuşlarının sayısını artırarak Moldova’nın başkenti Kişinev’e direkt sefer başlatıyor.

Pegasus Havayollarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya’dan Kişinev’e düzenlenecek seferlerin ilki 23 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Pegasus’un Antalya-Kişinev uçuşları, Antalya Havalimanı’ndan Kişinev Uluslararası Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 22.30’da, Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 03.15’te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 94,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.