Pegasus, Sabiha Gökçen-Ağrı seferlerine başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Ağrı uçuşlarını başlattığını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri saat 07:30’da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 10:30’da düzenlenecek

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen- Ağrı uçuşlarının başlayacağını açıkladı. İzmir -Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen’den de Ağrı’ya uçuşlarını başlatmaya hazırlanan havayolu şirketi, Sabiha Gökçen’den Ağrı’ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri saat 07:30’da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 10:30’da düzenlenecek. Yeni hattın biletlerinin de 299,99 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ifade edildi.