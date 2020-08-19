Pegasus Eylül ayı uçuş listesini duyurdu

Corona virüs salgını dolayısıyla yurt dışı uçuşlarına ara veren Pegasus Havayolları , normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte uçuşlarına yeniden başladı. Önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu uçuşlarda, uçaklar, hava HEPA filtresi ile temizleniyor.

Resmi internet sitesinden duyuru yapan Pegasus Havayolları, yolcularına yurt dışında uçtukları noktaların güncel listesini de paylaştı. Satışa açık ve uçuş gerçekleştirilen noktalar ise şöyle,