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Pegasus, Ağustos ayı uçuş listesini açıkladı

17 Temmuz 2020 Cuma - 14:44 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 14:44

Pegasus Havayolları, Ağustos ayı itibariyle planlanan yurt dışı seferlerini duyurdu. Bu kapsamda Pegasus 17 farklı noktaya uçacak.


Pegasus Havayolları normalleşme adımlarının atılmasının ardından 11 Haziran yurt dışı uçuşlarını başlattı. Pegasus Havayolları Ağustos ayı itibariyle uçuşlarına yeni noktalar ekledi.
 
Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Pegasus Havayolları, 1 Ağustos itibariyle; Gürcistan – Tiflis, İran Tahran, Irak Bağdat, Erbil, Katar- Doha, Kırgızistan – Bişkek, Kuveyt, Mısır – Hurgada, Şarm El Şeyh, Rusya Moskova, Krasnodar, Grozni, Mineralny Vody’a, 2 Ağustos itibariyle; Almanya – Hannover, İsviçre – Cenevre’ye,10 Ağustos itibariyle; Fas – Kazablanka’ya, 15 Ağustos itibariyle; Çekya – Prag, Fransa Marsilya, İtalya- Roma, İspanya Barselona, Madrid, Macaristan – Budapeşte, Romanya – Bükreş, Suudi Arabistan – Cidde, Riyad’a sefer düzenleyecek.
 
YURT DIŞINA 20 FARKLI NOKTAYA SEFER YAPILIYOR
 
Kontrollü sosyal hayatla birlikte 20 farklı ülkeye uçmaya başlayan Pegasus’un Haziran ve Temmuz döneminde uçuş gerçekleştirdiği noktalarsa şu şekilde, “Almanya – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart, Arnavutluk – Tiran, Avusturya – Viyana, Bahreyn, Belçika – Brüksel, Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai, Bosna Hersek – Saraybosna, Danimarka – Kopenhag, Fransa – Paris, Lyon, Hollanda – Amsterdam, İsrail Tel Aviv, İsveç – Stockholm, İngiltere Londra, Manchester, İtalya – Milano, Kazakistan – Almati, Kosova – Priştine, Lübnan – Beyrut, Makedonya – Üsküp, Norveç – Oslo, Sırbistan Belgrad, Ukrayna Kiev, Lviv, Harkov, Ürdün – Amman, Yunanistan Atina

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Pegasus Ağustos uçuş listesi
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