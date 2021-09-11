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Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin yanıtı! 'Gerçekleri ortaya çıkardım'
Manken Tülin Şahin ile çocuğunun babası Portekizli Pedro de Noronha ile arasında sular durulmuyor. Noronha, önceki gün Bebek'te bir otel çıkışı görüntülendi. İş insanının yanında Deniz Akkaya vardı.
Tülin Şahin ve Pedro de Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Ünlü manken, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı.