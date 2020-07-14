Pedofili nedir, ne demek? Pedofili hastalığı Wayfair olayıyla yeniden gündeme geldi!

Online mobilya satan Wayfair isimli internet sitesinin çocuk ve insan kaçakçılığı ile seks ticareti yaptığı iddia edildi. Wayfair’in sattığı pahalı dolap markalarının isimlerinin kaybolan çocukların isimleri olduğu öne sürüldü. İddiada 10 bin dolardan pahalıya satılan dolapların hem Wayfair hem de üçüncü parti satıcılar tarafından satıldığı belirtilirken, dev şirketin insan kaçakçılığı ve çocuk ticareti için paravan olarak dolap satışını kullandığı üstelik bu şekilde mesajlaştıkları da aktarıldı. Sosyal medya Wayfair skandalı ile meşgulken, Pedofoli konusu yeniden gündeme geldi. Peki, Pedofili nedir, ne demek?

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.

Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar. Sübyancının eğilimi karşı cinse veya kendi cinsine olabilir. Sübyancıların büyük çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok nadir görülür.

PEDOFİLİ NE DEMEK?

Arapça kökenli sübyan sözcüğü 'çocuklar' anlamına gelir. Türkçeye İngilizce paedophilia kelimesinden geçen "pedofili" sözcüğünün kökeni, Yunanca pais sözcüğünün kökü olan paid (çocuk, oğlan) sözcüğünün birleştirme hâli "paido-" ve -philia (düşkünlük, özellikle anormal sevgi) sözcükleridir.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYAN ÇOCUKLAR SIKLIKLA SORUNLU BİR YETİŞKİNLİK DÖNEMİ YAŞARLAR

Sübyancılar sıklıkla cinsel birleşmeden önce kurbana dokunmak ya da cinsel organlara bakmak yoluyla cinsel doyuma ulaşırlar. Kurbanın olay anındaki tepkileri, korku (özellikle şiddete maruz kalındıysa), şaşkınlık veya pasif haz olabilir. Cinsel ilişki, özellikle şiddete maruz kaldıysa, çocukta çok ciddi travmalara neden olabilir. Bazı durumlarda kurban, cinsel ilişkiden çok, ebeveyninin uyarılarını dinlemediğini düşünerek suçluluk duyar ve sıkıntı çeker. Cinsel saldırıya uğrayan çocuklar sıklıkla sorunlu bir yetişkinlik dönemi yaşarlar. Çalışmalar, çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış erkeklerin yetişkinliklerinde cinsel suç işleme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış kadınlar ise daha çok uyuşturucu bağımlılığı veya seks işçiliği gibi kendini yıkıma götüren davranışlara eğilimli olurlar.