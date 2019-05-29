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Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 12:43 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 13:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu  üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler  nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
 
Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara  İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı  yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına  alındı.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada,  söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık  teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında  yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda  bulunulduğu belirtilmişti.
 
  
 

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