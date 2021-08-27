Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini duyurdu. Peki, Pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini açıkladı. Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvuru yapabilecek" ifadelerine yer verildi.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

FORMASYON NASIL ALINIR?

Formasyon alabilmek için MEB tarafından belirlenmiş pedagojik formasyon eğitimi alabilecek bölümlerden birinde okuyor ya da okumuş olmanız birincil şart! Buna ek olarak; formasyon eğitimi alabilmeniz devam ettiğiniz bölümde için en az 2 yarıyılı bitirmiş olmanız gerekiyor.

Çift ana dal yapıyorsanız ise pedagojik eğitim formasyonu almak için uygun olan lisans programından bir tanesini tercih etmelisiniz. Ayrıca kontenjanların ve üniversitelerce belirlenen kriterlerin (akademik ortalama, üniversite giriş puanı gibi) programa kabul edilmeniz için uygun olması gerekiyor.