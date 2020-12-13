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PCR'ye alternatif test! Yerli antikorla koronavirüs antijen testi üretildi!

AA |  13 Aralık 2020 Pazar - 13:51 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 13:51

Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı. Firmanın geliştirdiği, 5 dakikada sonuç veren Kovid-19 antijen tanı kiti için herhangi bir laboratuvara ihtiyaç duyulmuyor. Türklab Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, "Antikorlar ithal edilirken çok ciddi paralar ödeniyor. Bu ürünle antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik" dedi.


İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması  Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testinin satışına başladı. 
 
Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır  faaliyette bulunan Türklab firması, Kovid-19 virüsüne ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.
 
Yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip test, Kovid-19 ile  ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor.
 
SONUÇ 5 DAKİKADA ÇIKIYOR!
 
Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor.
 
Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, yurt dışına da gönderiliyor.
 
Firma, nisan ayında da antikor testi geliştirmiş, 50 ülkeye satmıştı.
 
"ANTİKORLARDA YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZI ENGELLEDİK"
 
Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere, AA muhabirine, antikor  testinin ardından geliştirdikleri antijen kitine ilişkin sonuçtan da son derece memnun olduklarını belirtti.
 
Geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktaran Yağlıdere, şöyle konuştu:
 
"Bu ürünlerle ilgili birkaç yayın da yapacağız. Antikorlar ithal  edilirken çok ciddi paralar ödeniyor. Bu ürünle antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik. Bu da şu demek oluyor; bu testlerin yüzde 90'ından  fazlası Türk malı."
 
 
LABORATUVARLARIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK
 
Antijen testindeki hedeflerinin öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını  karşılamak olduğunu ifade eden Yağlıdere, "Kapasitemiz bunun için fazlasıyla  yeterli. Avrupa başta olmak üzere kendi ihracat ağımıza da satış yapacağız. Hali  hazırda İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bayilerimiz kendi sağlık bakanlıklarında  kayıtlarını tamamlıyorlar." dedi.
 
Yağlıdere, antijen testiyle yoğunluk yaşanan hastane ve  laboratuvarların da yükünü hafifleteceğini vurguladı.
 
 

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