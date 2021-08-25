Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Vaka sayılarındaki önlenemez yükseliş nedeniyle hükümet yeni tedbirler almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre eylül ayında PCR testi zorunluluğu başlıyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Peki, PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak? PCR testi ücretli mi? PCR testi nerelerde geçerli olacak? İşte PCR testi ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde eylül ayından itibaren yeni bir dönem başlıyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir takım yeni tedbirler devreye giriyor. Başta eğitim ve sosyal hayat olmak üzere normalleşme döneminin devam için aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kabine toplantısı sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada, Covid aşısı olmayanlardan PCR testi istenmesine ilişkin yeni uygulamayı açıklık getirmişti. Kabine toplantısında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine 'Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge ile gönderildi.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesinde, PCR testi zorunluluğunun 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Test zorunluluğu aşı olmayan ve daha önce hastalığı geçirmemiş vatandaşlar için geçerli olacak.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?

Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi, vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değilse ya da negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?