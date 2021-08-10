PCR testi zorunlu mu olacak? Sonbahar için yeni önlemler konuşuyor!

Yaz sezonun sona ermesi, vaka sayılarının artması sonbaharda yeni önlemleri gündeme getirdi. Yasak değil ama koronavirüs kurallarının tartışıldığı yeni tedbirlerin ne olacağı kemikleşmeye başladı. Peki, PCR testi zorunlu mu olacak?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele devam ediliyor. Vaka sayılarının tekrar 20 binlerin üstüne çıkması alınması gereken önlemlerin yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Eylül ayı için yeni yasak kararının çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, hükümetin gündeminde koronavirüs kuralları var. Eylül ayının ikinci yarısından sonra kapalı mekanlara yönelik kurallarda netleşmeye gidilecek.

ÖNCELİK OKULLARI AÇMAK

Okulların açılması öncelikli plan. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü okulları eylül ayında açmak.

Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirtti. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.

Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.

KAMUYA TEST ZORUNLULUĞU

Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.

3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.