Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme başladı. Aşı olmayan kişiler için PCR testi zorunlu tutulacak. Okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemişlerden, negatif PCR test sonucu istenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge kapsamında koronavirüs aşısı olmayan işçilerden iş yeri ya da işveren tarafından 6 Eylül itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek. Peki, PCR testi ücretli mi? PCR testi nasıl yapılır, PCR testi için randevu gerekli mi?

Covid-19 önlemleri kapsamında, toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar ve aşısı olmayan işçiler için "negatif PCR testi" sunma zorunluluğu uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 20 Ağustos 2021'de valiliklere gönderdiği “Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelgeye göre, işletmeciler/organizatörler tarafından bu alanlara girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise giriş yapmasına müsaade edilmeyecek. Peki, PCR testi ücretli mi? PCR testi nasıl yapılır, PCR testi için randevu gerekli mi?

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacağını ifade etti.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur. Antikor testi kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.

PCR TESTİ İÇİN RANDEVU GEREKLİ Mİ?

Devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacak olan PCR testi için randevuya ihtiyaç olmayacak.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu ya da kısaca PCR adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığını tespit eder. Söz konusu genetik materyal virüsün RNA parçalardır. Diğer testlerin aksine vücudun normalde ürettiği antikorları değil de, virüsün doğrudan varlığını saptamaya yönelik bir testtir. Bu sebeple alınan örnekte virüsün varlığının bulunması gereklidir.