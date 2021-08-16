PCR testi sonucu pozitif çıkanlar ne zaman aşı olabilecek? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? Bakanlık açıkladı!

Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni sürece geçti. Bakanlık tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımladı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulamasında değişiklik yapıldı. 4. doz aşılar ise 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Peki, PCR testi sonucu pozitif çıkanlar ne zaman aşı olabilecek? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı duyurdu. Türkiye'de aşılamada yeni sürece geçildi. Koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıklayan Bakanlık, tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımladı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulamasında da değişiklik yapıldı. Koronavirüs geçirenlerin aşı uygulaması öne çekildi. Peki, PCR testi sonucu pozitif çıkanlar ne zaman aşı olabilecek? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

PCR TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKANLAR NE ZAMAN AŞI OLABİLECEK?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları duyurdu. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Güncellemeyle aşılamadaki yaş sınırı değişti. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. Yeni uygulamada 4'üncü doz aşı da tanımlandı. 4'üncü dozlar da 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi.

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN AÇIKLAMIŞTI