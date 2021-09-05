PCR testi sonucu ne zaman çıkar? PCR test sonucu kaç günde belli olur? e Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı

PCR test sonuçları okulların açılacak olmasıyla birlikte pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okullarda, başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hasatlık geçirmemiş olanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. Pek çok kişi de 6 Eylül'de açılacak okullar için PCR testi olmaya devam ediyor. Peki, PCR test sonucu kaç günde belli olur? e Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı
PCR (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor..
Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..
İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor..
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
VELİLER VE ÖĞRENCİLER PCR TESTİ YAPTIRACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testleri, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.
Veliler ve öğrenciler için PCR testi zorunluluğu bulunmuyor.