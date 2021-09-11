Aşı olmayan vatandaşlar için zorunlu kılınan PCR testi uygulaması 6 Eylül’de başladı. İçişleri Bakanlığı uygulama hakkında yayınladığı genelgede başta öğretmenler olmak üzere, kantin çalışanları, öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin haftada iki kez yaptıracağı PCR testleri okul idareleri tarafından kayıt altında tutulacak. Ayrıca konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılanlarda da negatif PCR testi istenecek. Peki, PCR testi nerede yapılır? Devlet hastanesi PCR testi yapıyor mu, yapan hastaneler…

PCR testi zorunluluğu detayları araştırılmaya devam ediyor. Aşı yaptırmamış kişiler hangi alanlarda PCR testi zorunluluğu olduğunu sorgularken, PCR testinin nerelerde yapılacağını da araştırıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerden negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. Peki, PCR testi nerede yapılır? PCR testi yapan hastaneler…

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır.

Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.