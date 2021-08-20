PCR testi kimlere zorunlu, PCR testi zorunlu mu? PCR testi hangi tarihte zorunlu olacak, nerelerde zorunlu?

Cumhurbaşkanının,"6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. " açıklamasının ardından PCR testi hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, PCR testi kimlere zorunlu, PCR testi zorunlu mu? PCR testi hangi tarihte zorunlu olacak?

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı aşılama çağrısında bulundu ve koronovirüse karşı alınan yeni önlemi açıkladı. Erdoğan “6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. onser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak.” dedi.

PCR testi kimlere zorunlu?

PCR testi aşı olmayan kişilere zorunlu tutuldu.

PCR testi hangi tarihte zorunlu olacak?

PCR testi zorunluluğunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi, eylül ayında başlatılacağı bekleniyor.