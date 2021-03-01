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PCR testi ile ilgili flaş karar! Zorunluluk devam edecek

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 9:32 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 9:32

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edileceği bildirildi.


Alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında  hudut kapılarından yurda girenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması  sürdürülecek.
 
Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi  ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart  tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.
 
Uygulamanın kapsamı
 
Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme  zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz  edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de  konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor.
 
 
Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün  göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.
 
Kapıkule'de de ekiplerin çalışması sürüyor
 
Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de  Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.
 
 
Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı  yürütülmesi için çaba gösteriyor.
 
Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş  oluyor.
 

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