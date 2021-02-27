Pazartesi okullar açılıyor mu? 1 Mart’ta tüm Türkiye’de sınıflar açılacak mı, hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okulların açılış tarihine ilişkin 1 Mart’ı işaret etmiş, 1 Mart’ta da bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamıştı. Milyonlarca öğrenci ve velilerinin gözü 1 Mart gününe çevrildi. Köy okullarında yüz yüze eğitim ise 15 Şubat'ta başladı.

1 Mart’ta az bir süre kala, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama yaptı ve yüksek riskli iller için il hıfzıssıhha kurullarının karar alabileceğini aktardı. Peki, pazartesi okullar açılıyor mu, hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

Meslek liselerinde tüm kademeler uygulama eğitimlerine yüz yüze başlayacak

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde 1 Mart'tan itibaren başlanacak.

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İSTANBUL'DA OKULLAR 1 MART'TA AÇILIYOR MU?

İstanbul Valiliği'nden Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.