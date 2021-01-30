Pazartesi kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! İşte toplantı konuları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Koronavirüs ile mücadelenin ana gündem konusu olduğu toplantıda bu hafta aşı temin çalışmaları, salgının ekonomik etkileri, lokanta, restoran ve kafelerin durumu, yüz yüze eğitimin ve gıda fiyatlarındaki artışın konuşulması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak. Kabine toplantısı 3 haftanın ardından ne zaman yapılacak, toplantı konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek.

Kabine toplantısı konuları

Koronavirüs vaka sayılarını durumu, kısıtlama ve tedbirlerin salgının seyrine etkisi, kafe ve restonların tedbirler ile açılması, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ve son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarında fahiş artışların önüne geçilmesi gibi çok önemli konular var.