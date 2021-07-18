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Pazartesi günü bankalar açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu? Bankalar arefe günü saat kaça kadar açık?

18 Temmuz 2021 Pazar - 11:44 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 11:44

Kurban Bayramı tatili öncesinde binlerce kişi bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Kurban Bayramı Arefe günü olan pazartesi günü bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler sıklıkla "Pazartesi günü bankalar açık mı? Bankalar arefe günü saat kaça kadar açık? " sorularını araştırıyor. Peki, Arefe günü bankalar açık olur mu? Pazartesi bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık 2021? Pazartesi bankalar kaçta açılıyor? İşte detaylar...


Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca kişi tatil öncesi Arefe günü iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için resmi ve özel kurum ve kuruluşların mesai saatlerini araştırıyor. Bankacılık işlemleri içinde sıklıkla "Arefe günü bankalar açık olur mu? Pazartesi bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık 2021?" sorgulamalarını yapıyor. Peki, Pazartesi günü bankalar açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu? Bankalar arefe günü saat kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri...
 
 
BANKALAR AREFE GÜNÜ (PAZARTESİ) AÇIK MI?
 
Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları Arefe günü yarım gün hizmet verecek.
 
Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi günü idrak edilecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Pazartesi günü öğleden sonra Kurban Bayramı tatili resmen başlayacak. Kamu çalışanları 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz'da tam gün, 19 Temmuz'da ise yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor. 19 Temmuz öğleden sonra yapılan online işlemler ise 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
 

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