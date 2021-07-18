Kurban Bayramı tatili öncesinde binlerce kişi bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Kurban Bayramı Arefe günü olan pazartesi günü bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler sıklıkla "Pazartesi günü bankalar açık mı? Bankalar arefe günü saat kaça kadar açık? " sorularını araştırıyor. Peki, Arefe günü bankalar açık olur mu? Pazartesi bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık 2021? Pazartesi bankalar kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca kişi tatil öncesi Arefe günü iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için resmi ve özel kurum ve kuruluşların mesai saatlerini araştırıyor. Bankacılık işlemleri içinde sıklıkla "Arefe günü bankalar açık olur mu? Pazartesi bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık 2021?" sorgulamalarını yapıyor. Peki, Pazartesi günü bankalar açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu? Bankalar arefe günü saat kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri...

BANKALAR AREFE GÜNÜ (PAZARTESİ) AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları Arefe günü yarım gün hizmet verecek.