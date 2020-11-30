Pazarlar kapanacak mı? Pazar yerleri kapanıyor mu?

Pazarlar yasaklandı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantısı başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını genel bir hale getirmek, hafta içi de bazı şehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararı gibi birçok yeni tedbir maddeleri gündemde. Tedbirler ile ilgili merak edilen konulardan biri de Pazar yerleri ile ilgili oldu. Pazarlar kapanacak mı?

Pazarlar kapanacak mı? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabine toplantısı, saat 15.35’te başladı. Toplantı sonrası açıklamada bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararları kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada corona virüs tedbirleriyle ilgili olarak ‘’Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız’’ ifadelerini kullanmış ve yeni yasakların getirileceğinin ipucunu günler öncesinde vermişti.

Yeni vaka ve can kayıplarının her geçen gün artması nedeniyle 16 Kasım’da gerçekleştirilen son kabine toplantısında bir dizi önlem açıklanmıştı. CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El’in aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Yasak-kısıtlama döneminde uygulamaya ilişkin Kabine’ye bilgi verecek. Peki, pazarlar kapanacak mı?

PAZAR YERLERİ KAPANACAK MI?

Pazar yerleri koronavirüs bulaşının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. Dolayısıyla Pazarlara HES koduyla girilip girilmemesi Kabine’nin gündeminde olacak.

Koronavirüs kapan veya temaslı olan veya evinde izole halde olması gerekenlere bazı yerlerde pilot olarak elektronik bileklik uygulaması başlatılmıştı. Bunun tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması ya da yaygınlaştırılmaması yönünde Kabine Toplantısı’nda değerlendirmeler yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine’nin 1. gündemi olacak. Bu konuda hafta içi de aynı yasağın benzer kısıtlamanın uygulanıp uygulanmaması tartışmaları var. Bilim Kurulu’nun bazı tavsiyeleri var. Tüm bu konu başlıkları Kabine’de görüşülecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de yaygınlaştırılması en önemli beklenti olarak Kabine gündeminde masasında bulunuyor.

65 YAŞ VE 20 YAŞ İÇİN YENİ ÖNERİLER

Kabine Toplantısı’nda en önemli gündem maddelerinden biri de 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukların durumuyla ilgili.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı fazla olduğu ve bu kişilerin her gün çıkmaması gerektiğine yönelik tavsiyeler var.