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Pazarlar bugün açıldı! Akın ettiler
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Antalya'nın Alanya ilçesinde de pazarcı esnafı, bugün tezgahlarını açtı. Sadece 10.00-17.00 saatlerinde, yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapan pazarcıların belirlenen pazar yerlerinde tezgahlarını 3 metre arayla açmasına izin verildi. Zabıta ve polis ekipleri de pazara gelenlerin ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yaptı. Müşteriler ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek, pazar alışverişlerini yaptı.