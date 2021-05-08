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Pazarlar bugün açık mı, Pazarlar kaça kadar açık? 8 Mayıs Pazar yerleri hangi gün kurulacak, hangi semtlerde? Semt pazarları genelgesi ve saatleri…

Pazarlar bugün açık mı, Pazarlar kaça kadar açık? 8 Mayıs Pazar yerleri hangi gün kurulacak, hangi semtlerde? Semt pazarları genelgesi ve saatleri…