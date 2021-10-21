Pazardan muz aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Belçikalı bir çiftçinin başkent Brüksel'deki bir pazardan satın aldığı 10 muz kolisinin 7'sinden Kokain çıktı.

Belçika basınındaki haberlere göre, çiftçi Stefan Van Dorslaer, çiftliğindeki dükkanında satmak üzere hafta başında pazardan sabah erken saatlerde 10 koli muz satın aldı.

Çiftliğine gidip kutuları açan Van Dorslaer, 7 kutuda koli bantlarıyla sarılmış şekilde kokain paketleri buldu.

"Tıpkı filmlerde gördüğümüz paketler gibilerdi." diyen Belçikalı çiftçi, bunları önce kakao yağı sandığını ancak daha sonra paketlerdekinin uyuşturucu olduğunu anladığını belirtti.

Van Dorslaer, "Paketleri ne yapacağımızı bilemedik. Alıp polise götürmek iyi bir fikir gibi gelmedi." dedi.