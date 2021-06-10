Pazar yasağı kalkacak mı, pazar sokağa çıkma ne zaman bitecek? Gözler Kabine Toplantısı’nda!

Pazar günleri yasağı kalkacak mı, sorusuna yanıt aranırken gözler kabine toplantısına çevrildi. 1 Haziran normalleşme süreciyle tam kapanma dönemi sona erdi. Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağı pazar günleri kesintisiz devam ederken, yasak pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar sürecek. Sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde market ve bakkal gibi yerler ise açık olacak. Peki, Pazar günü sokağa çıkma ne zaman bitecek?

Yasak ve kısıtlamalar koronavirüs ile mücadele kapsamında devam ediliyor. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşme sürecine geçişle cumartesi günü alınan sokağa çıkma yasağı kararı kaldırılmış, Pazar yasağının devam edilmesine karar verilmişti. Kabine Toplantısı’na saatler kala Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, Pazar yasağı kalkacak mı? sorularında artış yaşandı.

PAZAR YASAĞI KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam normalleşmeye yönelik 21 Haziran’ı işaret etmişti. Pazar günü sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Pazar yasağının kaldırılması için 21 Haziran beklenecek mi bugün yapılacak Kabine'de masaya yatırılacak mı? sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak.

10 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıda sokağa çıkma yasaklarının da yeniden değerlendirileceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre normalleşmede yeni adım 21 Haziran'da atılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise 10 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantının ardından Pazar günü ve hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum netleşecek.