Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bu akşam tekrar başlayacak yasak ile ilgili aramalar arttı. Pek çok kişi, Çocuklara sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? soruları araştırılıyor. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından pek çok kişi, 22 Kasım Pazar yani bugün başlayacak yasağın saatlerini ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatlerini araştırıyor. Peki, Çocuklara sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? soruları araştırılıyor. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam edecek.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

ÇOCUKLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 yaş altı bireyler ve çocuklar ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.