Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 21 haziran pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?

21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu merak edilen konular arasına girdi. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge göndermesinin ardından, vatandaşlar yarın da sokağa çıkma yasağı olup, olmadığını araştırıyor. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı yok mu?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı 21 Haziran? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde, LGS ve YKS günlerinde belirli saatlerde kısıtlama olacağını duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamış ve 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 aralığında 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı 21 haziran? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar?

21 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak. Sınırlı kısıtlama LGS ve YKS günlerinde yapılacak. İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.