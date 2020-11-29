Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlemek amacıyla devreye giren önlemler bu hafta da devam ediyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 29 Kasım sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Koronavirüsün yayılımını azaltmak amacıyla geçen hafta devreye alınan tedbirler bu hafta sonu da uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman başlayacağı vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili kararlar İçişleri Bakanlığının genelgesinde paylaşılmıştı. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı ? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu hafta kısıtlama 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü de saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Öte yandan yeni sokağa çıkma saatleri de yaşa göre düzenlenmiş durumda.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

20 yaş altı gençler ve çocuklar 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekler.

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.