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Pazar günü nereler açık nereler kapalı? Tüm Türkiye'de değişti
Türkiye perşembe gününden itibaren tam kapanma sürecine girdi. Tüm Türkiye'de değişti. Artık kapalı olacak. 17 Mayıs tarihinde sona erecek tam kapanma sürecinde, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra pazar günü marketler açık olacak mı sorusu merak ediliyor. İşte tam kapanma uygulaması kapsamında pazar günleri açık ve kapalı olacak yerler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek. Önceki önlemlere göre yeni uygulamada, konaklamadan şehirlerarası seyahate, sokağa çıkmadan paket servislere kadar bir çok farklılık bulunuyor.