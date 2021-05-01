Türkiye genelinde tam kapanma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile, açık olan işyerleri, muaf tutulacaklar ve yasakların kapsamı tek tek açıklandı. Tam kapanmanın ikinci gününde pek çok kişi de pazar günü marketler ve bakkalların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Pazar günü marketler, bakkallar açık mı? Pazar günleri bakkallar açık mı? 2 Mayıs marketler ve bakkallar çalışacak mı? Pazar günü hangi marketler açık? İşte tüm detaylar...

Tam kapanma devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayılarını düşürmek ve bulaş riskini açaltmak amacıyla 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Tam kapanmanın kuralları ve yasakların kapsamı da İçişleri Bakanlığı genelgesinde madde madde açıklandı. Hafta sonu nedeniyle pek çok kişi günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları marketler ve bakkalların pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Pazar günü marketler, bakkallar açık mı? Pazar günleri bakkallar açık mı? 2 Mayıs marketler ve bakkallar çalışacak mı? Pazar günü hangi marketler açık? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR!

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMADA MARKETLER, BAKKALLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

ZİNCİR MARKETLER AÇIK MI?

Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak. Marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ancak zincir marketler pazar günleri kapalı tutulacak.

PAZAR GÜNÜ BİM AÇIK MI? BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

BİM pazar günü kapalı olacak.

A101 PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

A101 pazar günü kapalı olacak.

ŞOK PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK pazar günü kapalı olacak.

MİGROS PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi ve Cumartesi: 10.00 - 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS pazar günü kapalı olacak.