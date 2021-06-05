Pazar günü kırtasiyeler açık mı, sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? LGS sınavında kalem silgi verilecek mi, uçlu kalem yasak mı?

LGS sınavında kalem silgi verilecek mi, kırtasiyeler Pazar günü açık mı? 2021 LGS için saatler kaldı. Sınava girecek öğrenciler LGS’de silgi-kalem verip vermediğini sorgularken, Pazar günü kırtasiyelerin açık olup olmadığını da sorguluyor. İşte detaylar…

Pazar günü kırtasiyeler açık mı, LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu? LGS yarın yapılacak. Öğrenciler kırtasiyelerden eksiklerini tamamlamak ya da yedek silgi kalem bulundurmak isteyenler arama motorlarına yöneldi.

PAZAR KIRTASİYELER AÇIK MI?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak

LGS'DE SİLGİ KALEM VERİLECEK Mİ?

LGS'de kalem ve silgi verilmeyecek, öğrencilerin sınavda en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerektiği belirtildi.

Öğrencilerin sınava giderken yanlarında kurşun kalem götürmeleri önerilmektedir.