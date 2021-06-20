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Pazar günü alkol satışı var mı?

20 Haziran 2021 Pazar - 15:21 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 15:21

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte pazar günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pek çok kişi de pazar günü alkol satışının yasak olup olmadığını araştırıyor. Pazar günü ile ilgili kısıtlamalar ile ilgili İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi yayımlamıştı. Peki, Pazar günü alkol satışı var mı? Alkol yasağı var mı? İşte detaylar...


Koronavirüs salgınında bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sadece Pazar gününü kapsayan yasak ile ilgili yeni bir kararın alıp alınmadığı ve yasakların kapsamı yine en çok merak edilen konular arasında geliyor. Özellikle Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre Pazar günleri alkol satışının yasak olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Pazar günü alkol satışı var mı? Alkol yasağı var mı? İşte detaylar...
 
ALKOL SATIŞI VAR MI? 
 
İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde, alkol yasağı ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:
 
"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek."

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