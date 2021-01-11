Paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!

İFŞA DAVASI SONUÇLANDI!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Berk Oktay 'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Şarapçıoğlu, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan Berk Oktay, "Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur" şeklinde konuştu.