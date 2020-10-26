Paul Pogba nereli? Fransa Milli Takımı’ndan ayrılan Paul Pogba kimdir, kaç yaşında, Müslüman mı?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Müslüman futbolcu Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet hakkında söylediği skandal sözlerin ardından milli takımı bırakma kararı aldı. The Sun'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Emmanuel Macron'un İslamofobik demecinin ardından milli formayı bir daha giymeme kararı aldı. Tecrübeli oyuncunun aldığı öne sürülen söz konusu karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İngiliz basını, Paul Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa kampına gitmeyeceğini aktardı.

Premier League ekiplerinden, Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu, 9 Ağustos 2016 tarihinde 120 Milyon € karşılığında, eski altyapısında ve profesyonel olarak forma giydiği Manchester United ile tekrar sözleşme imzaladı. Pogba bu bonservis bedeliyle bir futbolcu için ödenen bonservis bedeli rekorunu da kırmış, bu rekoru elinde bulunduran Gareth Bale'den almıştır.

PAUL POGBA ASLEN NERELİ, KİMDİR?

Paul Pogba, 15 Mart 1993'te Gineli müslüman bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinin Lagny-sur-Marne bölgesinde dünyaya geldi. Pogba'nın kendisinden büyük, ikiz olan aynı zamanda futbolcu olan iki erkek kardeşi vardır. Bu kardeşlerinden Florentin, Sedan takımında forma giyerken, Mathias ise İngiliz kulübü Crewe Alexandra'da forma giyiyor.

Pogba futbola altı yaşında, yaşadığı yere birkaç kilometre uzaklıkta bulunan futbol takımı Roissy-en-Brie'nin altyapısında başladı. Burada yedi yıl geçiren Pogba, 2006 yılında bir diğer amatör kulüp olan Torcy takımına geçti. 2007 yılında ise Le Havre takımına geçerek ilk profesyonel takımının altyapısında futbola devam etti. Pogba'nın özellikle ulusal ve uluslararası genç turnuvalarında gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bu kulüpler arasında İngiliz kulüpleri olan Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra İtalyan kulübü Juventus da vardı. Paul Pogba müslüman olmuş ve hacca gitmiştir.

Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu hem defansif hem de ofansif nitelikte oynayabilmektedir. Pogba, ilk profesyonel kulübü tarafından "güçlü, becerikli ve yaratıcı" bir oyuncu olarak tanımlanmıştır.[1] Juventus'a transferinin ardından özellikle uzun bacakları, mücadele azmi ve koşu kabiliyeti nedeniyle "Ahtapot Paul" lakabını aldı.

PAUL POGBA İLK KEZ FRANSA MİLLÎ TAKIMI FORMASINI 2013 YILINDA GİYDİ

Pogba, Fransa millî takımlarının oynadığı tüm turnuvalarda millî formayı giymiştir. İlk millî takım deneyimini U-16 takımında yaşayan Pogba, U-17 Avrupa Futbol Şampiyonasında da oynamıştır. 22 Mart 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası Eleme Grubunda Fransa'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta ilk kez Fransa millî takımı formasını giydi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesi Fransa millî takımı adına forma giymiştir. Ülkesi ile 2018 FIFA Dünya Kupası kazandı.