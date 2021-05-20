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Paul Mooney hayatını kaybetti

20 Mayıs 2021 Perşembe - 14:15 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 14:15

ABD'li ünlü komedyen Paul Mooney, 79 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


"Chappelle's Show" ile tanınan ünlü komedyen Paul Mooney, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
 
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Mooney, The Buddy Holly Story ve Bamboozled ile de dikkat çekmişti.
 
Mooney bir süredir demans hastasıydı.

PAUL MOONEY KİMDİR?

Komedyenliğinin yanı sıra iyi bir yazar, eleştirmen ve aktördü. Richard Pryor'ın metinlerini yazarak komedi dünyasına adım atan Mooney, Saturday Night Live sayesinde şöhrete ulaştı. 
 
2007'de Black is the New White adıyla anılarını anlattığı bir kitap yayımladı. 
 
 

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