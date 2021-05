Paul Mooney hayatını kaybetti

Mooney bir süredir demans hastasıydı.

Komedyenliğinin yanı sıra iyi bir yazar, eleştirmen ve aktördü. Richard Pryor'ın metinlerini yazarak komedi dünyasına adım atan Mooney, Saturday Night Live sayesinde şöhrete ulaştı.

2007'de Black is the New White adıyla anılarını anlattığı bir kitap yayımladı.