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Patronu genç kadına dehşeti yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan T., patronu Fatih U. tarafından darp edildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. Canan T., yaşadığı şiddeti anlattığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaşırken, olay günü Fatih U.'nun Canan T.'yi bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.