Patrondan kutlama bahanesiyle iğrenç tuzak!

Son dakika haberine göre; Endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T., patronu Kemal A.’nın kendisini ısrarla sarhoş edip sonra da tecavüz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt ’taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan Funda T. (30), 5 Haziran’daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. Kendi iddiasına göre, her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T.’ye patronu Kemal A. (40) ısrarcı oldu.

İÇKİ İÇİRMEYE DEVAM ETTİ

Kutlamaya katılan Funda T. burada biraz alkol aldı. Sarhoş olan genç kadın, eve gitmek isteyince Kemal A. yolda da Funda T.’ye içki içirmeye devam etti. Funda T. artık ayakta duramayacak hale gelince Kemal A., “Seni eve götüreceğim” diyerek onu otomobiline bindirdi ancak Esenyurt’taki ofislerine götürdü.

EĞİTİM ALANINDA SALDIRDI

Genç kadını eğitim alanındaki minderlere sürükledi. İddiaya göre kendisini savunamayacak durumda olan genç kadına tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kemal A. hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

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