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Patlıcanlı Pilav Tavuk Tarifi! Patlıcanlı Pilav Nasıl Yapılır?

06 Mayıs 2021 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 18:00

Patlıcanlı pilav nasıl yapılır? İşte Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Patlıcanlı Pilav" tarifi!


Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Patlıcanlı Pilav" tarifi!
 
‘Patlıcanlı Pilav tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Patlıcanlı Pilav yapabilirsiniz.’
 
 

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