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Patlayan lastiği değiştirmek isterken feci şekilde can verdi!

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 0:46 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 1:07

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde aracının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü kamyonetin çarpması sonucu öldü, 2 kişi yaralandı.


Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden İsrafil Kenar idaresindeki 02  AAG 115 plakalı hafif ticari aracın Yeniçağa yakınlarında sağ arka lastiği  patladı. Patlayan lastiği değiştirmek için araçtan inen sürücüye, Ayhan Kenas  yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet çarptı.
 
Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybederken aracında  bulunan Ertuğrul Kenar ve Seçil Kenar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen  sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesine kaldırıldı.
 
 Kazada hayatını kaybeden İsrafil Kenar'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının  incelemenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Kazada yaralanan Ertuğrul Kenar'ın hayati tehlikesinin olduğu, Seçil  Kenar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü  sağlanan ulaşım normale döndü.

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Anadolu Otoyolu lastik değişim
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