Patili dostlar yerli çözümle iyileşecek

Hayvan cerrahisine yönelik geliştirilen yerli medikal çözümle, kırıklı vakalarda uzuvların kurtarılması ve ampute edilen uzuv sayısının azaltılması mümkün olacak.

Enerji sektöründe kritik tasarımlara imza atan, petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik ekipmanlara milli çözümler getiren Ostim Teknopark firması FenixES, başarısını medikal sektörüne taşıdı.

Firma, hayvanlar için kırık tedavisinde kullanılacak eksternal fiksatör tasarladı. Tüm süreçleri bir veteriner kliniğiyle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürün, hali hazırda yurt dışından temin ediliyor.

Firmanın kurucu ortağı İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje için 7 aylık bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Hayvanlar için özel olarak tasarlanan ve imal edilen fiksatörlerimiz sayesinde daha fazla dostumuzun uzvunu kurtarmak ve ampute edilen uzuv sayısını azaltmak gayesi içindeyiz." diyen Hıdıroğlu, fiksatörlerin Ar-Ge ve ürüne dönüşme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bacağı kırık bir kedi, zor bir ameliyat ve geleneksel yöntemlerin başarıyla sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu hayal edin. İşte bunca zorluğun tam orta yerinde Dorukgiller Veteriner Kliniği ve bir gece görülen rüyayla duvarlara çizilen ilk fikir. Onlar hayallerini ellerindeki imkanlarla birleştirip kedinin bacağını kurtardıklarında haberimiz oldu bizim bu fikirden. Hala 4 bacaklı devam ediyor hayatına. O kedinin hayatıyla ilgili bir sürü senaryo yazabiliriz ve senaryoların çoğunda ampute edilmiş bir bacakla son bulur o hikaye. Biz de ondan sonra karar verdik güç birliği yapmaya ve teklifimizi götürdük. Bugün ortaya çıkan bu ürünler, ülkemizde profesyonel anlamda tamamı özel olarak imal edilmiş ilk eksternal fiksatörler. Üzerindeki sadece bir somun ve bir cıvata hazır olarak alındı. Geri kalan her parçası, tasarımından imalatına kadar yerli ve bu iki ekip tarafından ortaya konuldu."

Hayvanlar için çare olacak

Hayvanların çeşitli sebeplerle kemik dokularının hasara uğradığını, insanlarda olduğu gibi uygun tedaviye muhtaç olduklarını dile getiren Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Her gün bir sürü trafik kazası oluyor. Bir sürü kedi sahibi yüksekten düşme şikayetiyle veteriner kliniklerine başvuruyor. Veteriner hekimlerin sıklıkla karşılaştığı bir durum ortopedik problemler. Sıkıntı da tam bu noktada çıkıyor zaten. Problem tıpkı insanlarda olduğu kadar sık ama imkanlar kıyaslandığında çok eksikler var. Özellikle trafik kazası ve yüksekten düşme gibi durumlarda şekillenen çok parçalı kırıklarda, bir de enfeksiyon da baş göstermişse uzuvların kesilmesine kadar giden tatsız sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar için bu tarz durumlarla başa çıkmada kullanılan ekipmanlar var ve yaygın ama hayvanlar için değil ne yazık ki. İşte bugün ortaya koyduğumuz ürünler, bu duruma çare olabilecek ürünler aslında."

"Pahalı ve yerli üretimi yok"

Eksternal fiksatörlerin dünyada yaygın kullanıldığını, Türkiye'de ise henüz gelişmiş bir alan olmadığını söyleyen Hıdıroğlu, "Ülkemize gelişi çok pahalı ve yerli bir üretim yok. Ulaşımının kolay olmaması, ürünlerin pahalı olması gibi sebeplerden dolayı fiksatörlerle uygulanan tekniklerin veteriner hekimlere öğretimi de yaygınlaşamamış, rutinde başvurulacak işlemler arasına girememiş. Akademik çalışmalardan çok da öteye geçememiş ülkemizde. Oysa komplike tipteki kırıklarda bu tedavi yaklaşımının rutinde kullanılabilmesi, hasarlı organın kurtarılabilmesi için önem arz ediyor." dedi.

"Başka hayallere kapı açacak"

Hıdıroğlu, eksternal fiksatörlerin pediatrik olarak da kullanılabildiğini belirterek şunları ifade etti:

"Pazar büyüklüğü olarak da yadsınamayacak bir sektör bu. Eğer bu ürünler kolay ulaşılabilir hale gelirse, ülkenin dört bir yanından hekimler bu ürünleri kullanırsa sayısız can kurtarılır. Bu ürünün başarısı, başka hayallerin kapısını aralar. Bugün hayvanlarla başlayan bu hikaye, yarın insanlar için çok çeşitli eksternal fiksatörler üretmekle devam eder. Bizim kazanmamızla başlayan bu adım, ülkemizin kazanmasıyla devam eder, yeni hikayelerin yazılmasına öncü olur."