Patenci kızların tehlikeli oyunu! 'Çektin o kadar bari sana tutunayım'

Antalya’da patenci genç kızların bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte tehlikeli anlar oluşturması ve sürücüyle yaptığı pazarlık görenleri hayrete düşürdü.

Kent trafiğinin en yoğun olduğu ve şehirlerarası ulaşımın sağlandığı Antalya bulvarında seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunan 2 patenci genç kız tehlike oluşturdu.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre sonra duran kamyonetin arkasında kendisinin çekildiğini fark eden genç kızlar aracın arkasından ayrılıp başka araçlara yönlendi.

TUTUNMA PAZARLIĞI

Ardından genç kızın kendisini çeken sürücüye yönelip ilk başta 'çekme' dedikten sonra sürücüyle tutunma pazarlığı ilginç anlar oluşturdu.

"ÇEKTİN O KADAR SANA TUTUNAYIM"

Genç kızların kendilerini kayda aldığını gören sürücüye ilk başta ‘çekme’ dedikleri, ardından da aynı sürücüyle tutunma pazarlığına girdiği görüldü. Sürücünün uyarılarına aldırış etmeyen genç kızlardan birisinin "Çektin o kadar, sana tutunayım" dediği anlara sürücü de şaşırdı.

Sürücülerin uyarılarını da dikkate almayan gençlerin tehlikeli paten oyunu başka araçlarla devam etti.