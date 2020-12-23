Antalya'da endişelendiren görüntü! 'Hepsi sersemleşmiş ve kendinde değil'

Kaş'taki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti ile özdeşleşen Patara Plajı'nda çok sayıda yavru balığın kıyıya vurduğu görüldü.

Patara Mahallesi'nde yaşayan ve plajda her gün koşu yapan, makine mühendisi ve turizmci Ferda Işık, dün koşu sırasında kıyıda balıkları fark etti.

Yavru balıkların kıyıda çırpındığını gören Işık, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Balıkların bazılarını suya geri göndermeye çalışan Işık, çektiği görüntüleri ilgili kurumlarla paylaştığını söyledi.