Gazetevatan.com » Gündem » Pastırma yazı bitiyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi, çarşamba tamamen tersine dönüyor, çok kuvvetli...
Pastırma yazı bitiyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi, çarşamba tamamen tersine dönüyor, çok kuvvetli...
Pastırma sıcakları tüm yurtta etkisini gösterdi. Hava sıcaklıkları 30 dereceyi buldu. Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. MGM yeni hava durumu raporu ile vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Pastırma yazının ardından hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haritalı olarak yapılan paylaşımda özellikle çarşamba gününe işaret edildi.