Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı olarak bilinen dönem hakkında merak edilenler...

Halk takviminde yer alan pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve biteceği sorusu eylül ayı ile birlikte merak edilen konuların başında geliyor. Sonbahar ile birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları kimi yerlerde düştü kimi yerlerde ise yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Pek çok kişi de 'pastırma sıcakları' ya da 'pastırma yazı'nın tarihini merak ediyor. Peki, pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlar? İşte pastırma yazı veya diğer bir adıyla pastırma sıcakları hakkında merak edilenler...

Pastırma yazı ya da bir diğer adıyla pastırma sıcakları eylül ayı ile birlikte merak edilen konuların başında geliyor. Yurt genelinde kimi yerlerde sıcaklıklar etkisini gösterirken bazı yerlerde de hava sıcaklıkları hissedilir oranda düştü.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbaharın sonlarına doğru sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla oluşur. Genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eden bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman , toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur.

Dünya genelindeki mevsimsel kaymalar göz önüne alındığında pastırma sıcaklarının kesin olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek de zorlaşıyor.

Bu sıcaklık dalgası ülkemizde adını gerçekten de pastırmadan almış. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyor