Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı hangi ayda başlar ve biter? 2021 pastırma sıcakları tarihi!

Soğuk havalar kendini hissettirince vatandaşların pastırma sıcaklıkları olarak adlandırdığı son sıcaklıkların ne zaman geleceği merak konusu oldu. Sıcaklıkların mevsim normalleri üstüne seyrettiği güneşli günler sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman 2021, pastırma yazı hangi ay?

Halk takvimine göre, sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olduğu güneşli günlere denilen 'pastırma yazı' zamanına az bir süre kaldı. Peki, pastırma yazı ne zaman başlar ve biter? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak 2021?

Pastırma yazı ne zaman 2021?

Pastırma yazı, ekim ayının sonu ile kasım ayı ortasında görülebilir. Birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşlidir, geceler soğuktur.

Pastırma sıcakları nasıl oluşur?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazırlanması sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.