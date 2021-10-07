Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

Meteroloji'den alınan verilere göre, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak. Serin ve yağışlı havanın yerini bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' alacak. Peki, pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman bitecek? İşte detaylar...
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.
Hafta boyunca hava sıcaklıklarının Ankara'da 22 ila 28, İstanbul'da 22 ila 25, İzmir'de 28 ila 30, Antalya'da 28 ila 31, Adana'da 28 ila 33, Bartın'da 23 ila 28, Van'da 17 ila 20, Sivas'ta 17 ila 23 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.
PASTIRMA YAZI NEDİR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.