Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde seyredecek. Türkiye'nin tamamı güneşli veya parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Peki, Pastırma sıcakları ne demek, neden pastırma sıcakları denir? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Pastırma sıcakları ne demek, neden pastırma sıcakları denir?

Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve biter?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.

Pastırma sıcakları ne demek, neden pastırma sıcakları denir?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.

Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.



Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.