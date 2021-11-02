Pastırma sıcakları geliyor! Tarih belli oldu, o gün...

Yurt genelinde havalar mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak herkes 'Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?' diye merak ediyor. Hava sıcaklıklarının yükseleceği tarih belli oldu. Pastırma yazı bu hafta başlıyor.

Kasım ayının gelmesi ile birlikte sıcaklıklarda görülen düşüş kendini iyice hissettirmeye başladı. Kasımla birlikte doğal gaz kullanımı da başladı. Hemen herkes havaların birkaç gün de olsa ısınmasını bekliyor. Her sene görülen pastırma sıcaklarının ne zaman geleceği merak ediliyordu.

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan NTV yayınında merak edilen sorunun yanıtını verdi.

PASTIRMA YAZI PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Çalışkan perşembe gününden itibaren pastırma yazının başlayacağını ve sıcak havanın 4-5 gün etkisini sürdüreceğini dile getirdi.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya 'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?