Pastırma sıcakları başlıyor! Pastırma sıcakları ne zaman?

Meterolojiden edinilen bilgiye göre hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Sonbaharın sonlarına yaklaşılırken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Bugün hava nasıl olacak? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları nedir? İşte pastırma yazı olarak bilinen pastırma sıcakları hakkında bilmeniz gerekenler!

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları nedir? İşte pastırma yazı olarak bilinen pastırma sıcakları hakkında bilmeniz gerekenler!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ekim ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıkların artışı pastırma sıcaklarını gündeme getirdi.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbaharın sonlarına doğru sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla oluşur. Genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eden bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman , toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur.

Dünya genelindeki mevsimsel kaymalar göz önüne alındığında pastırma sıcaklarının kesin olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek de zorlaşıyor.

Bu sıcaklık dalgası ülkemizde adını gerçekten de pastırmadan almış. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyor